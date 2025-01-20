دوري أبطال أفريقيا.. مواجهة عربية تنتظر الأهلي في ربع النهائي

ينتظر النادي الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، مواجهة عربية خالصة في ربع نهائي البطولة بعد نهاية دور المجموعات وتأهل الفريق الأحمر في وصافة المجموعة.

واحتل الأهلي الأكثر تتويجا باللقب الأفريقي المركز الثاني المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، بفارق 4 نقاط عن المتصدر أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بعدما خسر الأهلي من الفريق الجنوب أفريقي في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي.

منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويلعب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ضد أحد متصدري المجموعات الأولى والثانية والرابعة.

ويترقب الأهلي قرعة البطولة حيث سيواجه الهلال السوداني، أو الجيش الملكي المغربي أو الترجي التونسي.

وسبق أن لعب الأهلي ضد الترجي في نهائي النسخة الماضية لدوري الأبطال، كما أنه واجه الجيش الملكي في السوبر الأفريقي عام 2007.

موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

ولم يحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، موعد قرعة ربع نهائي دوري الأبطال بشكل رسمي ومن المقرر أن تقام منافسات ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب، وتقام جولة الذهاب أحد يومي 28 و29 مارس، بينما تقام جولة الإياب أحد يومي 4 و5 أبريل المقبل.