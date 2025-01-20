انطلاق معرض ويبيكس الدولي في كينيا سبتمبر المقبل

تستعد 25 شركة مصرية للمشاركة في معرض ويبيكس كينيا الدولي للمياه والطاقة المتجددة والكهرباء، الذي سيقام في دولة كينيا خلال شهر سبتمبر 2025، يهدف هذا الحدث الهام إلى تعزيز التعاون التجاري بين مصر وكينيا ودول شرق أفريقيا الأخرى، وفتح آفاق جديدة للاستثمار الجاد المشترك بالتعاون مع التمثيل التجاري ومجلس الصادرات الهندسية.

وتعد مشاركة مصر في معرض ويبيكس كينيا الدولي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول شرق أفريقيا ، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. يهدف المعرض إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية، والاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات المصرية في هذه الأسواق.

ستعرض الشركات المصرية المشاركة في المعرض مجموعة واسعة من الصناعات الكهربائية والطلمبات، بما في ذلك المعدات الكهربائية، الكابلات والأجهزة الكهربائية، مضخات المياه، ومعدات الري والصرف و مواسير المياه والصرف وتكنولوجيا معالجة وتحلية المياه و مواسير الكهرباء و الكابلات ووحدات الكهرباء والعديد من المنتجات الاخري.

من المتوقع أن يساهم المعرض في تحقيق قفزات نوعية في حجم الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية، وتعزيز مكانة مصر كشريك اقتصادي مهم في المنطقة.

ينظم المعرض 2Artfairs ، بمشاركة Ikapamedia east africa للمعارض بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في كينيا، ويهدف إلى توفير منصة مثالية للشركات المصرية لعرض منتجاتها وخدماتها أمام كبار المستثمرين والتجار في القارة الإفريقية.

وعقد المهندس ذكي عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة للمعرض ، عدد من الاجتماعات الهامة مع مسئولي الجهات والوزارات الكينية المعنية بالمعرض بالعاصمة الكينية نيروبي منها ممثل وزارة المياه والصرف الصحي والري Eng. SAO Alima وممثل وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة وكينيا وممثلي جمعيات رجال الأعمال وهيئات ومؤسسات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وعقد المهندس زكي عبد الفتاح اجتماعات عدة مع مكتب التمثيل التجاري في كينيا من أجل إنجاح هذه النسخة من معرض ويبيكس كينيا الدولي في دورته الخامسة الذي يعد أحد أكبر المعارض المتخصصة في كينيا وشرق أفريقيا.