معرض الكتاب 2025.. رواية "دائرة" لنجلاء علام تعالج قضايا اليافعين

تشارك الكاتبة والروائية نجلاء علام، أحدث أعمالها في أدب الأطفال، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2025، برواية لليافعين بعنوان "الدائرة" تصدر عن دار بيت الحكمة الثقافية، ورسوم الفنان محمد عطية.

وعن الرواية تقول الكاتبة نجلاء علام: إن رواية الدائرة تعالج عدة قضايا تهم اليافعين مثل مراحل تكوين الشخصية، وكيفية قيادة المشاعر والأحاسيس، من خلال فتى مشتت الذهن، يحاول بدء صفحة جديدة من حياته، تلاحقه الأحلام والرؤى، تدفعه كي يعيد النظر في مواقفه وتصرفاته، تصاحبه الأحلام في رحلة تكوين شخصيته، ثم تتوالى أحداث الرواية التي تؤكد على مراحل نضج الشخصية والتعلم من التجربة والخطأ.

وتابعت: لكل منا دائرة يدور فيها أو حولها، دائرة من الأصدقاء، دائرة من المفضلات، دائرة من الاختيارات، وحتى دائرة من المشاعر، تبدأ الرواية والبطل وحيدًا وكأنه محاصر داخل دائرة نفسه، ثم تتسع الدائرة لتشمل الأم والأب والجدة، ومع أحداث الرواية تتسع الدائرة أكثر لتشمل الأصدقاء والزملاء، ثم تتسع أكثر لتشمل المجتمع الذي يعيش فيه، وفي نهاية الرواية تحدث مفاجأة في الأحداث تجعله يُقدم على تحمل المسئولية برضى وسعادة.

نجلاء علام هي قاصة مصرية، وكاتبة أطفال، ورئيس تحرير مجلة قطر الندى، صدر لها العديد من قصص الأطفال، كما صدر لها كتب نوعية في مجال أدب وثقافة وإعلام الطفل، منها: كتاب "القيم في مجلات الأطفال العربية"، وكتاب "دليل الطفل الموهوب إلى فنون الكتابة"، وكتاب "تطور مجلات الأطفال في مصر والعالم العربي"، حصلت على جائزة أفضل كتاب للأطفال من معرض الكتاب في دورته 44 عن رواية "لمسة الأم".