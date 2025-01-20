ممثل "الأمم المتحدة" يشيد بمبادرات مصر في تعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية للمرأة

أكد "إيف ساسينراث"، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن الهدف من العمل في ملف الحقوق الإنجابية والجنسية هو تحقيق تأثير كبير، معبراً عن شكره للمجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة الحضور، بما فيهم نقيب الأطباء المصري، والجهات والمؤسسات الحكومية المشاركة في دعم هذا الملف المهم.

وأضاف "ساسينراث" خلال كلمته في احتفالية "حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر"، أن مصر تولي اهتماماً كبيراً للحقوق الإنجابية والجنسية للمرأة، خاصة في المناطق الريفية، وأنها ملتزمة بالتقدم في ثقافة مكافحة العنف ضد المرأة.

كما قدم ممثل الأمم المتحدة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللمؤسسات المصرية على المبادرات القومية التي تطرحها الدولة للحفاظ على صحة الطفل والمرأة، مشيداً بالخطوات التي تتخذها مصر في هذا المجال.

جدير بالذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان نظم احتفالية ختامية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى تعزيز وحماية الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر. حضر الاحتفالية عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، وعدد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات المجتمعية.

تضمنت الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض دراسة شاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، مناقشة السياسات الخاصة بالتشريعات الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.