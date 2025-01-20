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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم مطروح تتابع امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الثاني

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح تتابع امتحانات الشهادة الإعدادية
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أجرت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، جولة تفقدية مفاجئة جديدة لمتابعة انضباط امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، حيث تابع مسار العملية الامتحانية في يومها الثاني ببعض اللجان التابعة لإدارة مطروح التعليمية. 

وتفقدت وكيل الوزارة اللجان الامتحانية حيث أدي الطلاب امتحان اليوم الثاني في الهندسة فترة أولى لمدة ساعتين، ومادة اللغة الإنجليزية فترة ثانية لمدة ساعتين، أيضاً موضحة أن الامتحان جاء في مستوى الطالب ومطابق للوزن النسبي للورقة الامتحانية. 

وأكدت نادية فتحي استمرار الجولات الميدانية داخل لجان امتحانات الشهادة الاعدادية بكافة أرجاء مطروح للاطمئنان على توافر كافة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب الامتحان؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ووفق تكليفات وزير التربية والتعليم الأستاذ محمد عبداللطيف. 

وكيل تعليم مطروح تتابع امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الثاني

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مطروح تعليم مطروح الشهادة الاعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح