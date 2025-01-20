ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن ،بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21933 طن تشمل: 5125 طن يوريا و 58 طن رمل و 7295 طن جبس معبأ و 9455 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59225 طن تشمل: 13850 طن ذرة و 8664 طن قمح و 19550 طن فول صويا و500 طن كسب عباد و4530 طن ابلاكاش و5451 طن حديد و6680 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 2408 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 450 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3435 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 54514 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 90929 طنًا .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5197 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4910 حركة .

نجح ميناء دمياط في استقبال سفينة الحاويات (SALAHUDDIN ) التابعة للخط الملاحي ( Hapag - Lloyd ) والتي ترفع علم ليبريا و يبلغ طولها 368 م و بعرض 51 م قادمة من سنغافورة بحمولة كلية 153148 طن و يصل غاطسها إلى 16.10 م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه .

كما استقبل الميناء سفينة الحاويات العملاقة ( ONE FANTASTIC ) التابعة للخط الملاحي العالمي (Ocean Network Express ) و التي ترفع علم هونج كونج و القادمة من سنغافورة ويبلغ طولها 366 م وعرضها 51 م و يصل غاطسها الى 16م.