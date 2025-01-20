المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالقاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تكوين 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"؛ تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية واستخدامها فى النصب على المواطنين الراغبين فى شراء وحدات سكنية أو سيارات وكذاون الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إيهامهم بتوظيفها لهم فى مجال التجارة مقابل عائد مادى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (4 سيارات – مبلغ مالى – طبنجة – طابعة وماسح ضوئى وبعض الأوراق المستخدمة فى الطباعة وعدد من التوكيلات وعقود بيع إبتدائى – عقود ابتدائية وتوكيلات بيع عدد من الشقق).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 10 وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.