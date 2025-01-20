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الإثنين 20 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

فتح باب التسجيل لعضوية “رابطة النقاد والمحررين الفنيين” استعدادا للانتخابات

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أعلنت نقابة الصحفيين عن بدء تسجيل طلبات الانضمام لعضوية “رابطة النقاد والمحررين الفنيين”، اعتبارًا من الثلاثاء 21 يناير وحتى الثلاثاء 28 يناير 2025. يأتي ذلك ضمن استعدادات النقابة لإجراء انتخابات الرابطة عقب انتهاء فترة التسجيل.

وأوضحت النقابة أن التقديم يتم عبر إدارة شؤون المجلس والأعضاء بالدور الثاني، مع ضرورة إحضار خطاب رسمي موقّع من رئيس تحرير الجريدة، يؤكد تخصص المتقدم في المجال الفني.

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم النقابة لتنظيم العمل الصحفي الفني وتعزيز دور الروابط المتخصصة.

الصحفيين 2024 بمبنى النقابة