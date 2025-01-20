فتح باب التسجيل لعضوية “رابطة النقاد والمحررين الفنيين” استعدادا للانتخابات

أعلنت نقابة الصحفيين عن بدء تسجيل طلبات الانضمام لعضوية “رابطة النقاد والمحررين الفنيين”، اعتبارًا من الثلاثاء 21 يناير وحتى الثلاثاء 28 يناير 2025. يأتي ذلك ضمن استعدادات النقابة لإجراء انتخابات الرابطة عقب انتهاء فترة التسجيل.

وأوضحت النقابة أن التقديم يتم عبر إدارة شؤون المجلس والأعضاء بالدور الثاني، مع ضرورة إحضار خطاب رسمي موقّع من رئيس تحرير الجريدة، يؤكد تخصص المتقدم في المجال الفني.

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم النقابة لتنظيم العمل الصحفي الفني وتعزيز دور الروابط المتخصصة.