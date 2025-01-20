"الصناعات التحويلية الغذائية قاطرة النمو للاقتصاد القومي" ورشة عمل بالبحوث الزراعية

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "الصناعات التحويلية الغذائية قاطرة النمو للاقتصاد القومي".

وتناولت ورشة العمل تسليط الضوء على الأهمية الاقتصادية لقطاع الصناعات التحويلية، وأهم التحديات التي تواجه تلك الصناعة، وأهمية قطاع الصناعات التحويلية، المحاصيل الزراعية التي تدخل في الصناعات التحويلية الغذائية، وصناعة الزيوت النباتية، اهم استخدامات المحاصيل الزيتية، الوضع الحالي والتصور المستقبلي للزيوت النباتية.

وفي ضوء المناقشات انتهت الورشة بتقديم بعض المقترحات للنهوض بقطاع الصناعات التحويلية الغذائية والتي منها:

- الاستفادة من الأراضي الجديد بزراعة محصول الكانولا والتوسع في زراعته، مع عمل بروتوكولات تعاون على تعاقد المحصول.

- التركيز على استيراد البذور الزيتية أكثر من الزيوت المستخلصة.

- التركيز والاهتمام بمحاولات زراعة نخيل الزيت.

- التركيز على التوسع الراسي من حيث استنباط اصناف حديثة ذات انتاجية عالية وذات نسبة استخلاص اعلى.

- محاولة تحجيم المساحة المزروعة من محصول عباد الشمس التسالي.

- وضع سياسات لدعم زراعة المحاصيل الزيتية تشجيعاً للمزارع على زراعتها.

- ادراج حصة سماد للمحاصيل الزيتية تشجيعاً للمزارعين على زراعتها.

- دعم مزارعي المحاصيل الزيتية (القطن – الصويا – عباد الشمس الزيتي – الكانولا - السمسم) من خلال صندوق التكافل الزراعي.

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