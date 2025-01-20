رئيس جامعة قناة السويس يهنئ طالبا لتتويجه بالمركز الأول في مسابقة رفع الأثقال

هنأ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الطالب أحمد طلعت، بقسم المكتبات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، لتحقيقه المركز الأول على مستوى الجمهورية في رياضة رفع الأثقال. وأشاد رئيس الجامعة بهذا الإنجاز الكبير، مؤكدًا أن تفوق الطلاب في مختلف المجالات الرياضية والعلمية يعكس جهود الجامعة في دعم مواهب أبنائها ورعايتهم لتحقيق طموحاتهم. من جانبه، أشاد الاستاذ الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالإصرار الذي أبداه الطالب أحمد طلعت لتحقيق هذا الإنجاز المتميز، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في توفير البيئة المناسبة لدعم الأنشطة الطلابية وتشجيع التفوق الرياضي.

وأضاف الدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية أن هذا الإنجاز دليل على الإرادة القوية والعمل الجاد الذي يضع جامعة قناة السويس في مصاف الجامعات الرائدة في مجال الأنشطة الطلابية. كما أعرب الاستاذ الدكتور محمود الضبع، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، عن اعتزازه وفخره بهذا الإنجاز الذي حققه أحد طلاب الكلية، مؤكدًا أن أحمد طلعت نموذج يحتذى به في الجمع بين التفوق الأكاديمي والرياضي، وأن الكلية ستواصل دعم طلابها المتميزين لتحقيق المزيد من النجاحات. فيما قدم الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية، والدكتور كريم ثابت، منسق الأنشطة، رسالة دعم وإشادة بالطالب، مشيدًا بروحه الرياضية وإصراره الذي ألهم الجميع.

كما ثمن كل من روان محمد، رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكريم عصام، نائب رئيس الاتحاد، دور أحمد طلعت كقدوة للشباب من ذوي الهمم، فيما عبّر محمد حسام، أمين اللجنة الرياضية، وعلي أحمد، الأمين المساعد، عن فخرهم بهذا الإنجاز الذي يرفع اسم الكلية عاليًا.