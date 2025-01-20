كنيسة منشية التحرير تنظم دورة حول تنمية شخصية الشباب

ينظم مركز خدمة المساندة للدعم النفسي و المشورة التابع لكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس القبطية الأرثوذكسية بمنشية التحرير بالقاهرة، دورته الـ"15" لمدرسة نمو الشخصية للشباب “TRUST”، من سن ١٩ سنه و حتي ٢٨ سنه.

وقالت الصفحة الرسمية للكنيسة ، بان مدرسة نمو الشخصية للشباب تهدف إلى تعزيز النمو الشخصي والروحي من خلال برامج متكاملة تتضمن محاضرات أسبوعية، مجموعات نقاش، واجبات منزلية، وتأملات يومية. تسعى المدرسة إلى بناء مجتمع ناضج وواعٍ من خلال تطوير الأفكار والسلوكيات وإدارة المشاعر والعلاقات.

وأَضافت الصفحة الرسمية للكنيسة ، بان رؤية المدرسة تعتمد على تحقيق النضوج العاطفي والروحي للأفراد، وإعدادهم ليكونوا أكثر وعيًا وإيجابية في حياتهم اليومية. تركز البرامج على تعلم المهارات الأساسية، وتحفيز التفكير الشخصي، وتعزيز السلوك الناضج، مما يساعد الشباب على التكيف مع تحديات الحياة بفعالية.

حيث يتضمن المنهاج الدراسي كلا من : محاضرات ومناقشات أسبوعية، واجبات تأملية لتعميق الفهم والتواصل مع الذات، التزام صارم بالحضور والواجبات لضمان تحقيق الأهداف التعليمية، ويتم تنفيذ المدرسة بواسطة فريق عمل متخصص ومكرس لضمان نجاح المشاركين وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرنامج.

واعلنت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس القبطية الأرثوذكسية ، عن شروط الالتحاق بالمدرسة، وجاءت كالتالي:

اجتياز المقابلة الشخصية للتقدم للمدرسة، الالتزام بالحضور الكامل لكل لقاءات المدرسة (المحاضرة والجروب )، تقديم الواجبات المطلوبة فى ميعادها - وسنقوم بشرح كافة التفاصيل فى المقابلة، مدة المدرسة 3 شهور - لقاء اسبوعي، يوم السبت - من ٦:٠٠ الى٩:٣٠ م، حيث يكون اللقاء الأول يوم السبت ١ فبرابر ٢٠٢٥