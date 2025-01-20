"البحوث الزراعية" ينظم برنامجا تدريبيا حول تربية الأبقار الحلابة

نظم معهد بحوث الإنتاج الحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية، الدورة التدريبية القطرية بعنوان "تربية الأبقار الحلوب"، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية. وتأتي هذه الدورة في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد علاء فاروق، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

حضر افتتاح الدورة البروفيسير إبراهيم الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والدكتور محمد حسن الشافعي، مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، والدكتور أحمد عبد الخالق، وكيل المعهد لشؤون الإرشاد والتدريب، والدكتور ماجد عبد الهادي، وكيل المعهد للإنتاج.

تضم الدورة مجموعة كبيرة من المتدربين من مختلف الدول العربية، بما في ذلك السعودية وقطر واليمن وليبيا وتونس والجزائر وفلسطين وسلطنة عمان، بالإضافة إلى عدد من المتدربين المصريين.

وأوضح الدكتور محمد الشافعي، مدير المعهد، أن الدورة ستركز على الجوانب المتعلقة بتربية الأبقار الحلوب، مع تسليط الضوء على التقنيات الحديثة في التناسل والتلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة والتحسين الوراثي.

ويحاضر في الدورة عدد من المتخصصين في مجال تربية ورعاية الأبقار الحلوب. كما تتضمن الدورة التي تمتد من 19 إلى 23 يناير، محاضرات نظرية وعملية في مراكز التدريب التابعة لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، مثل المركز الدولي للتدريب على رعاية الحيوان بسخا، ومركز التدريب على إنتاج وتصنيع الألبان بسخا، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للمزارع الكبرى المتخصصة في تربية الأبقار.

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