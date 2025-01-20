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الإثنين 20 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 34324 مخالفة مرورية متنوعة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (34324) مخالفة مرورية متنوعة.

ومن بينها المخالفات؛ التالي:

(833) مخالفة السير بدون تراخيص.

(16) دراجة نارية مخالفة.

(20369) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(14) مخالفة موقف عشوائى.

(1241) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

 (9) مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور لوائح المرور الإجراءات القانونية