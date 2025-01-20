رفض استئناف عاطل في هتك عرض وتأييد حكم المؤبد

قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، برفض استئناف عامل في هتك عرض طفل، وتأييد حكم المؤبد.

وكان محكمة جنايات القاهرة، قضت في حكم أول درجة بالسجن المؤبد لمتهم في هتك عرض طفل وتقدم باستئناف علي الحكم.

وذكر قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهم س.ا عامل شرع في قتل طفل حيث استدراجه بمنأى عن المارة وقام بهتك عرضه، وما أن قاومه المجني عليه مهددا إياه بالقتل، فعقد العزم على إزهاق روحه مستخدما سلاحا أبيض، كان متواجدا بمسرح الجريمة ووجه إلي المجني عليه، ليطعنه قاصدا قتله وعندما هرب المجني عليه، حاول إرهاق روحه قاصدا من ذلك قتله فأحدث بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية.

وتلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من ربة منزل تتهم فيه عاطل بهتك عرض نجلها البالغ من العمر 10 سنوات.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم، وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل له معلومات جنائية واعترف ارتكاب الواقعة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة وتوالت النيابة العامة التحقيقات.

