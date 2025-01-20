في جولة مفاجأة.. محافظ دمياط يوجّه بازالة مخالفات كورنيش النيل



شدد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، على رفع الاشغالات وإزالة المخالفات والتعديات على حرم الطريق و نهر النيل بكورنيش مدينة دمياط، حيث جاء ذلك خلال مروره بالمنطقة صباح اليوم.

فيما وقد وجه " الدكتور أيمن الشهابى " تعليماته إلى سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برصد كافة المخالفات بالمنطقة، وازالتها فورًا ، و التصدى التام لأى تعديات واستيداء حق الدولة .

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، صباح اليوم الاثنين، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ، وذلك خلال زيارته لمدرستى الحورانى الإعدادية المشتركة بإدارة فارسكور التعليمية و الشهيد الحسينى سلطان الإعدادية بإدارة دمياط التعليمية، والتى جاءت بحضور ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم حيث يؤدى اليوم ٣٤ ألف و ٩٨١ طالب وطالبة امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية والهندسة بعدد ١٦٧ لجنة بالإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة.

وخلال الزيارة، تواصل " المحافظ " مع الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحان حيث أعرب لهم عن خالص أمنياته بالتوفيق والسداد.

كما تابع " الدكتور أيمن الشهابى " آلية العمل بالكنترول وعملية نقل أوراق الأسئلة والأجوبة ،ووجه تعليماته إلى مديرية التربية والتعليم بتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وأيضًا توفير كافة الاحتياجات ، لتسهيل عملية الامتحانات وتحقيق الانضباط داخل اللجان ومنع اى محاولات للغش ، وأكد استمرار المتابعة بشكل دورى لحين انتهاء الامتحانات فى ٢٣ يناير الجارى ، من خلال غرفة عمليات مركزية بالمديرية، للوقوف على أى مشكلات قد تطرأ والعمل على حلها فورًا ، وأكد " محافظ دمياط " على التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات بمحيط اللجان ، مؤكدًا أيضًا على وجود زائرة صحية بكل لجنة للتعامل مع اى مشكلة صحية للطلاب وتوفير الرعاية لهم

ومن جانبه، أشار ياسر عمارة أن المديرية قد انهت جميع الاستعدادات و تجهيز اللجان قبل انطلاق الامتحانات السبت الماضى ، مؤكدًا أنه يجرى متابعة الموقف بشكل دورى من خلال المرور الميدانى و كذلك غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية والتى تم ربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الادارات التعليمية.

