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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

في جولة مفاجأة.. محافظ دمياط يوجّه بازالة مخالفات كورنيش النيل

محافظ دمياط
محافظ دمياط
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شدد  الدكتور أيمن الشهابى محافظ  دمياط، على رفع الاشغالات وإزالة المخالفات والتعديات على حرم الطريق و نهر النيل بكورنيش مدينة دمياط، حيث جاء ذلك خلال مروره بالمنطقة صباح اليوم.

فيما وقد وجه " الدكتور أيمن الشهابى " تعليماته إلى سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برصد كافة المخالفات بالمنطقة،  وازالتها فورًا ، و التصدى التام لأى تعديات واستيداء حق الدولة .

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، صباح اليوم الاثنين، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ، وذلك خلال زيارته لمدرستى الحورانى الإعدادية المشتركة بإدارة فارسكور التعليمية و الشهيد الحسينى سلطان الإعدادية بإدارة دمياط التعليمية، والتى جاءت بحضور  ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم حيث يؤدى اليوم ٣٤ ألف و ٩٨١ طالب وطالبة امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية والهندسة بعدد ١٦٧ لجنة بالإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة.

وخلال الزيارة، تواصل " المحافظ " مع الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحان حيث أعرب لهم عن خالص أمنياته بالتوفيق والسداد.

كما تابع " الدكتور أيمن الشهابى " آلية العمل بالكنترول وعملية نقل أوراق الأسئلة والأجوبة ،ووجه تعليماته إلى مديرية التربية والتعليم بتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر،  وأيضًا توفير كافة الاحتياجات  ، لتسهيل عملية الامتحانات وتحقيق الانضباط داخل اللجان ومنع اى محاولات للغش ، وأكد استمرار المتابعة بشكل دورى لحين انتهاء الامتحانات فى ٢٣ يناير الجارى ، من خلال غرفة عمليات مركزية بالمديرية،  للوقوف على أى مشكلات قد تطرأ والعمل على حلها فورًا ، وأكد " محافظ دمياط " على التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات بمحيط اللجان ، مؤكدًا أيضًا على وجود زائرة صحية بكل لجنة للتعامل مع اى مشكلة صحية للطلاب وتوفير الرعاية لهم

ومن جانبه، أشار  ياسر عمارة أن المديرية قد انهت جميع الاستعدادات و تجهيز اللجان قبل انطلاق الامتحانات السبت الماضى ، مؤكدًا أنه يجرى متابعة الموقف بشكل دورى من خلال المرور الميدانى و كذلك غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية والتى تم ربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الادارات التعليمية.
 

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