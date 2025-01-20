وزير الزراعة يبحث مع نظيره النيجيري سبل تعزيز التعاون

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نظيره أبوبكر كياري وزير الزراعة والأمن الغذائي بدولة نيجيريا .

وبحث معا سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات والأنشطة الزراعية المختلفة وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

وخلال الاجتماع رحب "فاروق" بالوفد النيجيري مؤكدا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين واشار إلى اهمية تعزيز التعاون مع نيجيريا في الإستثمار الزراعي خاصة في مشروعات انتاج وتصدير المعدات الزراعية في ضوء وجود بعض الشركات بالسوق النيجيري، كما اشار الى تعزيز التعاون في انشطة الانتاج الحيواني والتقاوى المحسنة، وتصنيع الأسمدة والمبيدات.

وأضاف وزير الزراعة ان مصر لديها إستعداد لتقديم خبراتها الى الاشقاء في نيجيريا في مجال ترشيد مياه الرى والتدريب وتبادل الخبرات وبناء القدرات والابتكارات الزراعية والبحوث الزراعية.

وزير الزراعة اكد كذلك على دعم القطاع الخاص في البلدين وتشجيعه للاستثمار في مجال الزراعة والامن الغذائي كما أشار إلى تجربة مصر في التمويل الزراعي عبر البنك الزراعي المصري في ضوء توافر اكثر من ١١٥٠ فرع للبنك بقري ومحافظات الجمهورية المختلفة،

كما اشار الي مبادرات البنك المركزي لدعم المزارع المصري لتحفيزه على الانتاج وقيام وزارة الزراعة بتبني نظم الزراعات التعاقدية، ومنظومة كارت الفلاح وكذا تجرية التحول الرقمي التي تتبناها وزارة الزراعة الان في متابعة وحوكمة ملف الاسمدة وغيرها من مستلزمات الانتاج الزراعي.

من ناحيته الوزير النيجيرى وجه الشكر لنظيره المصري معربا عن امتنانه لمصر وقيادتها السياسية لتقديمها الدعم لبلاده كما أكد على اتفاقه مع كل المجالات التي تم طرحها خلال الاجتماع للتعاون بين البلدين،

الوزيران اتفق على تشكيل لجنة فنية من الجانبين تجتمع بشكل دوري والقيام بتحديد اوجه التعاون لتضمينها بمذكرة تفاهم تتضمن مجالات التعاون فضلا عن اهمية سفر وفد إلى دولة نيجيريا يضم خبراء ومسئولين من وزارة الزراعة وكذلك البنك الزراعي والقطاع الخاص لتحديد أولويات البلدين ووضع خريطة طريق من أجل تعزيز التعاون ،

كما أعلن وزير الزراعة المصري عن استضافة 10 مبعوثين من نيجيريا لتدريبهم في مصر بالمركز الدولى للزراعة حضر الاجتماع بعض قيادات الوزارتين والقطاع الخاص في مصر ونيجيريا،

وعقب الاجتماع قام الوزير النيجيرى بزيارة الى وحدة التحول الرقمي وكارت الفلاح بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية واطلع على التجربة المصرية في الخدمات الالكترونية،

وفي سياق متصل قام وزير الزراعة النيجيري بزيارة البنك الزراعي المصري لتعزيز التعاون المشترك ونقل الخبرات

وكان في استقباله سامي عبدالصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك

وتفقد الوزير أثناء زيارته مقر مركز المعلومات (الداتا السنتر) الخاصة بالبنك واطلع على تطورات العمل بالبنك الزراعي المصري والتكنولوجيا المصرفية الحديثة مشيدا بالتطور الهائل الذي شهده البنك مؤخرا.

ومن جانبه صرح الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة بان السيد وزير الزراعة النيجيري سوف يقوم بعدة زيارات ميدانية لمركز البحوث الزراعية والمحطات البحثية وكذلك بعض المزراع ومشروعات القطاع الخاص العاملة في قطاع الزراعة وتصنيع المعدات الزراعية والتي تقوم بتصدير منتجاتها إلى دول العالم المختلفة من بينها دول الاتحاد الأوروبي.

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