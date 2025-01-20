دخول 214 شاحنة مساعدات ووقود إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم

قال موفد القاهرة الإخبارية، إنّ 205 شاحنات مساعدات و9 شاحنات وقود دخلت إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم وحتى الآن، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، صباح أمس الأحد، الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.

يذكر أنه تم الإعلان يوم الأربعاء الماضي الموافق 15 يناير عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير.