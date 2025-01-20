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الإثنين 20 يناير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إعادة طفل ضل الطريق لأهليته بمنطقة الساحل

أرشيفية
أرشيفية
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فى لفتة إنسانية نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة  فى إعادة طفل ضل الطريق لأهليته بدائرة قسم شرطة الساحل.
تلقى قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة  بلاغا من أحد الأشخاص ،  مُقيم بدائرة القسم بعثوره على طفل أمام العقار محل سكنه ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى والد الطفل وتبين أنه (عاطل – مُقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة) ، بإستدعائه حضر وتم تسليمه نجله وأخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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