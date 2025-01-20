فى لفتة إنسانية نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى إعادة طفل ضل الطريق لأهليته بدائرة قسم شرطة الساحل.
تلقى قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص ، مُقيم بدائرة القسم بعثوره على طفل أمام العقار محل سكنه ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى والد الطفل وتبين أنه (عاطل – مُقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة) ، بإستدعائه حضر وتم تسليمه نجله وأخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
حوادث وقضايا
إعادة طفل ضل الطريق لأهليته بمنطقة الساحل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى لفتة إنسانية نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى إعادة طفل ضل الطريق لأهليته بدائرة قسم شرطة الساحل.
فى لفتة إنسانية نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى إعادة طفل ضل الطريق لأهليته بدائرة قسم شرطة الساحل.