"أطباء بلا حدود" تدعو إلى زيادة سريعة وواسعة النطاق للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة

دعت منظمة "أطباء بلا حدود" إلى زيادة سريعة وواسعة النطاق للمساعدات الإنسانية من حول العالم ووصولها إلى مختلف أنحاء قطاع غزة.. مؤكة التزامها بالعمل على مدار الساعة لتوفير الرعاية لسكان غزة، رغم تفاقم الاحتياجات الإنسانية لتبلغ مستويات كارثية.



وطالبت المنظمة، في بيان، إسرائيل بضمان الدخول العاجل للمساعدات الإنسانية إلى غزة، والإجلاء الطبي للمرضى، لا سيما الوصول إلى الشمال المحاصر منذ أكتوبر 2024، وكذلك العمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان بشكل آمن ومضمون.

وذكر البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ اليوم الاثنين، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد أكثر من 465 يومًا و46 ألف خسارة بشرية، ليس سوى البداية لمعالجة الاحتياجات الإنسانية والنفسية والطبية الهائلة للسكان في غزة، داعيا إسرائيل إلى أن تنهي فورًا حصارها المفروض على غزة، وتضمن زيادة هائلة في الإغاثة الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع، ليتمكن مئات آلاف الأشخاص الذين يعانون ظروفا بائسة من أن يبدأوا طريقهم الطويل نحو التعافي.

وأوضح البيان أن الخسائر الناجمة عن هذه الحرب الشنيعة شملت طمس المنازل والمستشفيات والبنية التحتية، وتشريد أكثر من مليوني شخص، هم في أمس الحاجة الآن إلى الماء والغذاء والمأوى في فصل الشتاء البارد، وتسبب الدمار الهائل في آلام أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة ومعاناتهم.

وتابعت إنه "وعلى مدار أكثر من 15 شهرًا، امتلأت غرف المستشفيات في غزة بمرضى بُترت أطرافهم وغير ذلك من الإصابات البالغة التي بدّلت مجرى حياتهم، والأشخاص المنكوبين الذين يبحثون عن جثث أفراد عائلاتهم.. واستهدفت المرافق الصحية والطواقم الطبية، وقُتل ثمانية من زملائنا في "أطباء بلا حدود" خلال هذه الحرب.. وفي الوقت ذاته، وصل عدد الأشخاص المعتقلين بشكل تعسّفي من غزة والضفة الغربية إلى مستوى مروع".