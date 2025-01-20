ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مسجل خطر لنصبه على سائق بأسلوب انتحال الصفة بمدينة نصر .

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سائق ، مقيم بدائرة القسم بقيام أحد الأشخاص بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى مقابل إنهاء إجراءات له بإحدى شركات الكهرباء بأسلوب "انتحال الصفة".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" ، مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (طبنجة صوت وعدد من الطلقات لذات العيار) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف بإرتكابه واقعتين بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط المبالغ المالية المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

