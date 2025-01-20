خبير سياسات دولية: لولا مصر ما وجد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إنّ العلاقات المصرية الأوروبية تعد ثمار سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ بدأ بسياسة خارجية نشطة مع الاتحاد الأوروبي، موضحا أنّ مستقبل مصر مع الاتحاد الأوروبي يزداد يوما بعد يوم في استثمارات أجنبية مباشرة، لذا رئيس المجلس الأوروبي وجه التحية للقيادة السياسية المصرية بسبب الدور العظيم في إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأضاف «سنجر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل جرى برعاية مصرية أمريكية قطرية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يرغب في أن يكون جزءا من استمرار هذا الاتفاق والحفاظ على هذه الهدنة، والوصول إلى بناء الدولة الفلسطينية وقيامها.

وتابع: «الاتحاد الأوروبي يدعم الدور المصري وتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه كما قال الرئيس بايدن لولا مصر ما وُجد هذا الاتفاق على الإطلاق، بالتالي البصمة المصرية واضحة على كل عناصر هذا الاتفاق، لكن الحفاظ على الاتفاق وعدم خرقه يتطلب التزاما من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».