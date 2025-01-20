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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم القليوبية: الصورة المتداولة لامتحان الهندسة للشهادة الإعدادية غير صحيحة

تعليم القليوبية
تعليم القليوبية
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أكد مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن الصورة المتداولة لامتحان الهندسة الذي يؤديه طلاب الشهادة الاعدادية بالقليوبية اليوم، مفبركة وغير صحيحة وليس لها علاقة بالامتحان.

وأشار وكيل وزارة التعليم، في تصريحات صحفية اليوم، أنه يتابع بنفسه عبر غرفة العمليات والجولات الميدانية امتحانات الشهادة الإعدادية التي تسير بشكل منتظم دون شكاوى حتى الآن.

كانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت صور مزعومة لامتحان الهندسة الشهادة الإعدادية الذي يؤديه الطلاب اليوم، وادعت أنه تسريب  للامتحان.

ويؤدي اليوم الإثنين 122 ألفا و926 طالبا امتحاني مادتي الهندسة والدراسات الاجتماعية، فيما تتابع غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية سير الامتحانات.

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