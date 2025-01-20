شراكة أكاديمية بين جامعتي عين شمس وإكستر البريطانية

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وفدًا من جامعة إكستر البريطانية برئاسة الدكتورة ليزا روبرتس، رئيس الجامعة، في زيارة تاريخية عقب توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس أول حرم جامعي لجامعة إكستر في إفريقيا، وذلك في قلب الحرم الجامعي الدولي لجامعة عين شمس.

تأتي هذه الشراكة الأكاديمية الرائدة بين جامعة عين شمس وجامعة إكستر البريطانية، التي تعتبر جزءًا من مجموعة “راسل” للجامعات البريطانية، بهدف إنشاء بيئة تعليمية وبحثية متميزة في مصر، ستتيح للطلاب فرصًا للحصول على شهادات معترف بها عالميًا وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الأكاديمي والصناعي.

وقد شهد توقيع المذكرة حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من كبار المسؤولين البريطانيين والمصريين، من بينهم السفير البريطاني لدى مصر، وجامعة إكستر، والمجلس الثقافي البريطاني.

وأكد رئيس جامعة عين شمس أن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز البحث العلمي وتطوير مهارات الطلاب في مجالات حيوية، من خلال تبادل المعرفة بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتطوير برامج أكاديمية تواكب احتياجات سوق العمل. وأضاف أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مشتركة لبناء مستقبل أكاديمي متميز يخدم مصر والمنطقة بأسرها.

في ختام اللقاء، قام رئيس جامعة عين شمس بجولة مع الوفد في الحرم الجامعي وقصر الزعفران، لتعريفهم بالمرافق التعليمية والتاريخية للجامعة.