الصحة العالمية: وقف إطلاق النار في غزة يبعث على الأمل.. لكن أمامنا تحديات كبيرة

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن إعلان وقف إطلاق النار في غزة يبعث على الأمل ولكن أمامنا تحديات كبيرة.

وأضافت "الصحة العالمية" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن معالجة الاحتياجات الهائلة في غزة واستعادة النظام الصحي مهمة معقدة وصعبة.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، صباح أمس الأحد، الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.

يذكر أنه تم الإعلان يوم الأربعاء الماضي 15 يناير، عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا 19 يناير.