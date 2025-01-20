الرقابة المالية: ناس الإماراتية تتقدم بعرض استحواذ إجباري على أسهم سماد مصر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن شركة ناس للاستثمارات القابضة المحدودة الإماراتية Nas Investments Holding Limited، قامت بإيداع مشروع إعلان عرض شراء إجباري للاستحواذ حتى نسبة 90% من أسهم شركة سماد مصر ايجيفرت.

وأوضحت الرقابة المالية، في بيان أن عرض ناس للاستثمارات يتضمن شراء حتى 5.52 مليون سهم والتي تمثل نسبة 57.5% من أسهم سماد مصر المستهدفة بالعرض بسعر شراء 95 جنيه للسهم، منوهة إلى أن العرض لم يتضمن حد أدنى لتنفيذه.

ويشار إلى أن “ناس القابضة” وأطرافها المرتبطة تمتلك لنسبة 32.5% بعدد 3.12 مليون سهم من رأسمال سماد مصر.

وحققت سماد مصر (إيجيفرت) صافي ربح بلغ 80.52 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل 45.22 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.