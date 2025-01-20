نائب الرئيس الصيني يجتمع مع فانس وماسك قبيل تنصيب ترامب

عقد هان تشنغ نائب الرئيس الصيني، اجتماعات مع نائب الرئيس الأمريكي المنتخب، جيه دي فانس، وقادة مجتمع الأعمال الأمريكيين، ومن بينهم إيلون ماسك، في واشنطن عشية تنصيب دونالد ترامب، حيث تعالج القوتان الرئيسيتان التوترات المستمرة بشأن التجارة والتكنولوجيا.

وذكر الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب دونالد ترامب أن هان تشنغ، الذي يشارك بصفته الممثل الخاص للرئيس الصيني شي جينبينغ، في حفل التنصيب، «ناقش مجموعة من الموضوعات، من بينها مخدر (الفنتانيل)، والتوازن بين التجارة والاستقرار الإقليمي» مع جيه دي فانس، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية، بشأن لقاء هان مع فانس، اليوم الاثنين، أن مبعوث الرئيس الصيني أكد «المصالح المشتركة الواسعة ومساحة التعاون الهائلة» التي تتقاسمها الولايات المتحدة والصين في العلاقات الاقتصادية والتجارية على الرغم من «بعض الخلافات والاحتكاكات».

وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية وغيرها من التدابير ضد الصين خلال فترة ولايته الثانية، بينما ألمح أيضاً إلى طرق يمكن من خلالها للقوتين المتنافستين التعاون في قضايا مثل الصراعات الإقليمية والحد من تصدير المواد المستخدمة في إنتاج «الفنتانيل».

كما التقى هان مع ماسك وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجتمع الأعمال الأمريكي، من بينهم ممثلو مجلس الأعمال الأمريكي الصيني وغرفة التجارة الأمريكية في واشنطن العاصمة، بحسب وزارة الخارجية الصينية.

ومن المقرر أن يؤدي ترامب اليمين الدستورية، الاثنين، ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، ويبدأ ولايته الثانية في البيت الأبيض ويشارك في حفل التنصيب عدد كبير من المسؤولين الحكوميين.