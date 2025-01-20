بطريرك السريان الكاثوليك يترأس صلاة من أجل وحدة المسيحيين في بيروت

ترأس البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، والرئيس الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، الصلاة من أجل وحدة المسيحيين في بيروت، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الكنائس.

وحضر المناسبة البروفسور الدكتور ميشال عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، إلى جانب جمع من المؤمنين والشخصيات الدينية.

تجدر الإشارة إلى أن احتفالات "أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين" لعام 2025 بدأت من خلال خدمة صلاة مسكونية أقيمت في كنيسة مار اغناطيوس الأنطاكي، ضمن الصرح البطريركي للسريان الكاثوليك في بيروت، تحت شعار "أتؤمنينَ بهذا؟" (يوحنا 11: 26).