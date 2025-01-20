صعود شبه جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.25%، ليصل إلى مستوى 29,804.21 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.49%، وصولًا إلى مستوى 3,161.39 نقطة.

كما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.46%، وصولًا إلى 8,368.64 نقطة، كما صعد أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.38%، ليصل إلى مستوى 11,492.63 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30capped بنسبة 0.25%، ليصل إلى مستوى 37,040.05 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.16%، مسجلًا 13,103.44 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGXSP بنسبة 0.04%، وصولًا إلى 6,676.13 نقطة