"القومي لحقوق الإنسان" يطلق احتفالية انتهاء برنامج التعاون مع "الأمم المتحدة للسكان"

أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ قليل، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان احتفالية ختامية، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، تحت عنوان "تعزيز الحقوق الإنجابية في مصر".

وأضاف المجلس، أن برنامج الاحتفالية يشمل عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب ، رئيس المجلس ، ومشاركة شخصيات بارزة، من بينهم:

السفير محمود كارم امين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتورة وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس. بالإضافة إلى عدد من السادة أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان ،وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.

ويأتي هذا الحدث في إطار التزام المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية، ودعم الجهود الوطنية في تنفيذ التوصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.