حزب «مستقبل وطن» يشيد بالدور المصري في وقف إطلاق النار بغزة

وجه حزب «مستقبل وطن»، شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدور الذي لعبته مصر، تحت قيادته، في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وثمَّن الحزب، في بيان له، الجهود الاستثنائية التي بذلتها مؤسسات الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الحزب، أن مصر عملت منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب، وعبر مسارات سياسية ودبلوماسية وأمنية وإنسانية، على مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسريًا، وتصفية القضية الفلسطينية، فضلًا عن جهودها الحثيثة من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، وإنهاء الانقسام الفلسطيني، وإعادة طرح القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، في اتجاه خلق قوة دفع دولية، تفضي إلى تسوية نهائية للصراع.

ونوَّه الحزب بأن مصر، التي أرست قواعد السلام بالمنطقة، لم ولن تتخلى عن دورها المحوري من أجل الوصول إلى السلام الشامل القائم على العدل، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.