تفقد مفاجئ لمدرسة كابيتال الدولية.. وزير التعليم يشدد على تطبيق الانضباط وضمان سلامة الطلاب

أجرى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، زيارة مفاجئة لمدرسة كابيتال الدولية بالقاهرة، التي شهدت حادثة التعدي على طالبة، وذلك للوقوف على الإجراءات المتخذة لضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية.

رافق الوزير خلال الزيارة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والأستاذ هشام جعفر، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير انتظام العملية التعليمية في المدرسة واطلع على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي، مشدداً على ضرورة تنفيذها بحسم ودون استثناء لجميع الطلاب.

كما الوزير وجه بزيادة أعداد المعلمين والمشرفين وأفراد الأمن لضمان الإشراف الكامل في جميع المناطق داخل المدرسة، خاصةً في فترات الراحة والملاعب.

وأكد الوزير أن الوزارة ستتعامل بحزم مع أي حادثة تخالف قواعد المنظومة التعليمية في جميع المدارس، سواء كانت خاصة أو حكومية، بهدف الحفاظ على الانضباط وضمان سلامة الطلاب وسير العملية التعليمية.