اليوم.. طقس معتدل نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 22 درجة

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الاثنين، سيكون معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلًا للدفء على شمال الصعيد، ودافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما ليلًا، فيكون الطقس شديد البرودة على معظم الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

كما تشهد البلاد شبورة مائية كثيفة صباحًا، تصل إلى حد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق من أقصى غرب البلاد بشكل متقطع.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 23 للعظمي والصغرى 10 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمي والصغري 13 درجة.