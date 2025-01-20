بعد وقف إطلاق النار| من يدير قطاع غزة الآن؟.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن المشهد السياسي في قطاع غزة بات غير واضح، فلا أحد يعلم من يدير البلاد حاليًا؛ ومن سيديرها في المرحلة المقبلة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، «الوضع الحالي في قطاع غزة ماشي اليوم بيومه وقد يكون الساعة بساعتها فقط».

وأشار حمدي، إلى أن هناك نوعًا من الضبابية وعدم الشفافية في تنفيذ بنود الاتفاق على قرار وقف إطلاق النار في غزة، فخروج الأسرى والمحتجزين لم يتم في موعده كما هو محدد، الأمر الذي استدعى تدخل الوسطاء لحل هذه الأمور.

ولفت أحمد حمدي، إلى أن الأوضاع في قطاع غزة بحاجة إلى عملية ضبط أعصاب وضبط نفسي كبير، حيث أن الهدنة من الوارد أنها لم تكتمل.

وأوضح أن كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر؛ قاموا ببذل مجهود خرافي وكبير لإتمام عملية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسليم الرهائن والمحتجزين.



