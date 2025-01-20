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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع طالبة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالعياط

أرشيفية
أرشيفية
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لقيت طالبة مصرعها عقب اصطدام قطار بجسدها أثناء محاولة عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بمنطقة العياط بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا باصطدام قطار بأحد الأشخاص بمنطقة العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة طالبة عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشأة صدمها قطار مما تسبب في مصرعها جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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