محافظ دمياط يتفقد ميدانيا امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، صباح اليوم الإثنين، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ، وذلك خلال زيارته لمدرستي الحوراني الإعدادية المشتركة بإدارة فارسكور التعليمية والشهيد الحسينى سلطان الإعدادية بإدارة دمياط التعليمية، والتى جاءت بحضور ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم؛ حيث يؤدى اليوم ٣٤ ألف و ٩٨١ طالب وطالبة امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والهندسة بعدد ١٦٧ لجنة بالإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة.

وخلال الزيارة، تواصل " المحافظ " مع الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحان حيث أعرب لهم عن خالص أمنياته بالتوفيق والسداد.

كما تابع الدكتور أيمن الشهابى آلية العمل بالكنترول وعملية نقل أوراق الأسئلة والأجوبة، ووجه تعليماته إلى مديرية التربية والتعليم بتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وأيضًا توفير كافة الاحتياجات؛ لتسهيل عملية الامتحانات وتحقيق الانضباط داخل اللجان ومنع اى محاولات للغش.

وأكد استمرار المتابعة بشكل دورى لحين انتهاء الامتحانات فى ٢٣ يناير الجارى، من خلال غرفة عمليات مركزية بالمديرية، للوقوف على أى مشكلات قد تطرأ والعمل على حلها فورًا.

وأكد "محافظ دمياط" على التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات بمحيط اللجان ، مؤكدًا أيضًا على وجود زائرة صحية بكل لجنة للتعامل مع اى مشكلة صحية للطلاب وتوفير الرعاية لهم.

ومن جانبه، أشار ياسر عمارة أن المديرية قد انهت جميع الاستعدادات و تجهيز اللجان قبل انطلاق الامتحانات السبت الماضى ، مؤكدًا أنه يجرى متابعة الموقف بشكل دورى من خلال المرور الميدانى وكذلك غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية والتى تم ربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الادارات التعليمية.

وأكد "عماره" أهمية الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، مشددًا على ضرورة وصول مظاريف الأسئلة إلى اللجان الامتحانية في الوقت المحدد وبشكل آمن، مع الالتزام بالشفافية والنزاهة في جميع مراحل العمل.

وأشار "وكيل الوزارة" إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية وخطوط السير الدقيقة لنقل المظاريف، لضمان استلامها في اللجان الامتحانية بسلامة وفي وقت كافٍ قبل بدء الامتحانات.

