"ما لقيتش الأسانسير".. التصريح بدفن معلمة سقطت من الطابق السابع في الجيزة

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثمان معلمة لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق السابع داخل بئر الأسانسير بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بسقوط معلمة داخل بئر اسانسير بعقار كائن بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة استقلال معلمة الأسانسير من الطابق السابع تبين عدم وجود الكابينة وسقوطها في البئر متوفاة جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.