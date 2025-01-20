انعقاد لجنة لـ 85 متقدما لوظائف رؤساء وسكرتيري القرى بأسوان

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء أيمن الشريف بترأس لجنة إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة رئيس وسكرتير قرية بإجمالى 85 متقدم ، منهم 70 متقدم لشغل وظيفة رئيس قرية ، و 15 متقدم لوظيفة سكرتير قرية ، وذلك من أجل ضخ دماء جديدة داخل الوحدات المحلية القروية .

السكرتير العام يترأس لجنة مقابلات 85 متقدماً لوظائف رؤساء وسكرتيري القرى بأسوان

إتاحة الفرصة لقيادات ميدانية قادرة على تحمل المسئولية

وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أننا نستهدف من حركة المحليات لرؤساء وسكرتير القرى إتاحة الفرصة لقيادات ميدانية قادرة على تحمل المسئولية والوفاء بتطلعات وطموحات الشارع الأسوانى لتحقيق نقلة نوعية وحضارية لهذه المحافظة الواعدة والتى يستحق أهلها تحسين كامل فى مستوى المعيشة والحياه اليومية .

لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت تقييم مستمر للقيادات الحالية من خلال قدرتهم على التعامل السريع مع مشاكل وهموم ومطالب المواطن البسيط ، علاوة على ما تكشفه الجولات الميدانية المفاجئة للوقوف من قرب على مستوى الاداء وتنفيذ توجيهات المحافظ وخاصة فى ملفات النظافة والتجميل والتطوير والإشغالات والتعديات والتصالح في مخالفات البناء والتقنين وغيرها .

وأشار إسماعيل كمال عن أنه سيتم إختيار الكوادر الشبابية المتميزة فى مديريات الخدمات والهيئات الحكومية التى لها رغبة للعمل فى هذا المجال ، كما سيتم إخضاع هذه القيادات عقب إختيارها بشفافية ونزاهة كاملة لبرامج تدريبية مكثفة لتأهيلهم للعمل فى المحليات والذى يحتاج إلى قدرات وإمكانيات فى التعامل المباشر مع المطالب والإحتياجات الجماهيرية بشكل مستمر .

مشدداً على أنه من ضمن الإشتراطات لهذه الوظائف بأن يكون المتقدمين قادرين على الإرتقاء بمنظومة العمل ، على أن تتوافر فيه فى الوقت نفسه حسن السمعة والسلوك والأتزان الشخصى والتفانى فى العمل والفكر والإبتكار خارج الصندوق .

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