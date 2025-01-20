الذهب يقلص خسائره عالميًا مع تنصيب ترامب رئيسًا لأمريكا رسميًا

قلص الذهب خسائره التي تكبدها في وقت مبكر من الجلسة اليوم الاثنين 20 يناير 2025، مع ترقب المستثمرين لتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي قد يسلط الضوء على سياسات إدارته المقبلة؛ ما يوفر المزيد من المؤشرات على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي المركزي.

وبحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش، انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 2697.60 دولار للأوقية، بعد أن تراجعت بنسبة 0.5% في وقت سابق من الجلسة. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 2740.10 دولار للأوقية.

الانخفاض الفوري

وقال كبير محللي السوق لدى "كيه سي إم تريد" تيم ووترر: "تعرض الذهب لضغوط بيع اليوم، لكن مكانته كأصل آمن تقليدي من شأنه أن يحد من الانخفاض الفوري"، وفق رويترز.

وأضاف: "إذا سمعنا نبرة أكثر تصالحية أو مرونة من الرئيس ترامب بشأن سياسات التجارة والتعريفات الجمركية، فقد يخفف ذلك من المخاوف التضخمية، ما قد يؤدي إلى تراجع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة. الذهب قد يكون أحد الأصول التي ستستفيد من هذا السيناريو".

الرسوم الجمركية

تنتظر الأسواق تنصيب ترامب في وقت لاحق اليوم، حيث يُتوقع أن تؤدي سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى تأجيج التضخم وإثارة حروب تجارية، وهو ما قد يزيد من جاذبية أصول الملاذ الآمن.

وسيكون المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية مرتبطًا بمدى جدية الإدارة الجديدة في تنفيذ تعهدات ترامب.

أسعار الفائدة

ووفقًا لأغلبية طفيفة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت "الوكالة" آراءهم، من المرجح أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في 29 يناير، مع احتمال استئناف خفضها في مارس.

وفي الشرق الأوسط، أطلقت حركة حماس الفلسطينية 3 رهائن إسرائيليات، بينما أفرجت إسرائيل عن 90 سجينًا فلسطينيًا يوم أمس الأحد، في أول أيام وقف إطلاق النار بعد حرب استمرت 15 شهرًا تسببت في دمار واسع بقطاع غزة وأشعلت التوترات في المنطقة.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 30.16 دولار للأوقية، بينما استقر البلاديوم عند 947.99 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.2% إلى 940.84 دولار للأوقية.