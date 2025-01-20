رفع 500 طن مخلفات بأحياء شرق وجنوب أسوان

تواصل الوحدات المحلية بالمدن والمراكز جهودها المكثفة على مدار اليوم تنفيذاً لتكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان من أجل إضفاء الشكل الجمالى والحضارى، وخلق متنفس حيوى وبيئى مناسب للمواطنين من خلال تنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وإزالة التعديات.

إزالة المخلفات بمدينة أسوان

وفى هذا الإطار واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان سلسلة حملات النظافة بمختلف أحياء المدينة.

رفع 500 طن مخلفات على مدار 3 أيام

وأوضح إبراهيم سليمان بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان تقوم الأجهزة المعنية بالوحدة المحلية بتكثيف الجهود خلال الفترة الحالية حيث نجحنا فى رفع أكثر من 500 طن على مدار 3 أيام من المخلفات والتراكمات والقمامة من بطول مصرف السيل ناحية الناصرية وخور عواضة والحكروب وعزب كيما بنطاق حى شرق ، فضلاً عن حى الصداقة الجديد ، ومدينة ناصر وبعض المناطق بنطاق حى جنوب.

ولفت إلى أن هذه الجهود شهدت مشاركة لنواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية ومشروع النظافة بواقع 45 عامل مدعمين بـ 2 سيارة حمولة 40 طن ، و 3 سيارات حمولة 20 طن ، و 2 لودر كبير ، و 3 لوادر صغيرة ، فضلاً عن الإستعانة بسيارات المدفن المحكوم حيث يتم نقل كافة الكميات إلى المقلب العمومى ، ومستمرون فى مواصلة الأعمال ليل نهار.

وأكد “سليمان” استمرار العمل على مدار الساعة لنقل المخلفات إلى المقلب العمومي، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين البيئة وإزالة التعديات في مختلف أنحاء المدينة.

1000175867

1000175865

1000175859

1000175861

1000175863

1000175857

1000175855

1000175853

1000175851