تجديد حبس عاطل قتل شابا لرفضه الزواج من قريبته بالقاهرة

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس عاطل متهم بقتل شاب طعنا لرفض المجني عليه زواج المتهم من قريبته لسوء سلوكه بدائرة قسم شرطة السلام أول، 15 يوما على ذمة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثمان شاب به طعنات متفرقة.

انتقلت أجهزة الأمن على الفور إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثمان شاب يرتدي كامل ملابسه وعليه آثار طعنات متعددة.

تحريات الأمن

أسفرت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل تقدم للزواج من قريبة المجني عليه، إلا أن الأخير رفض بسبب سوء سلوك المتهم، دفع هذا الأخير إلى استدراج الضحية لمكان ناءٍ وسدد له طعنة أودت بحياته.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة أمن القاهرة من القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.