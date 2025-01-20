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الإثنين 20 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مع تنصيب ترامب.. عملة بيتكوين تسجل أعلى مستوى لها عند 109 دولارات

بيتكوين
بيتكوين
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وصلت عملة البيتكوين اليوم الاثنين 20 يناير 2025 إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 109,241 دولارًا بينما تستعد الولايات المتحدة لتنصيب الرئيس المنتخب المؤيد للعملات المشفرة دونالد ترامب.

وارتفعت العملة المشفرة الأصلية بنحو 5.5% اليوم الاثنين، لتسجل رقما قياسيًا جديدًا. وجاء ارتفاع العملة بعد أن كشف ترامب وزوجته ميلانيا عن عملات ميمي كوين خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث وصلت قيمة ترامب السوقية بسرعة إلى أكثر من 15 مليار دولار قبل أن تنخفض بشكل حاد، وفق بلومبرج.

ارتفاع العملات المشفرة

هزت هذه العملات المشفرة سوق الأصول الرقمية لفترة وجيزة؛ ما أدى إلى استنزاف التدفقات من البيتكوين والرموز الأصغر حجمًا في حين أثارت انتقادات من المسؤولين التنفيذيين في الصناعة.

ارتفعت أسعار البيتكوين، والرمز الثاني إيثريوم، وXRP بسرعة صباح اليوم الاثنين في لندن، حيث كان المتداولون يعدون الساعات حتى يتولى ترامب مرة أخرى السيطرة على البيت الأبيض. ذكرت بلومبرج نيوز في وقت سابق أنه يفكر في إصدار أمر تنفيذي يحدد فئة الأصول “أولوية وطنية”.

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