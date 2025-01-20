مجلس الأمن يعقد مناقشة مفتوحة حول فلسطين وأوضاع الشرق الأوسط

يعقد مجلس الأمن، اليوم الاثنين، مناقشة فصلية مفتوحة بشأن "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين"، فيما يرأس الاجتماع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.



ويعقد المجلس غدا /الثلاثاء/، وفق بيان اليوم، مناقشة مفتوحة بشأن مكافحة الإرهاب في إفريقيا في إطار بند جدول الأعمال تحت عنوان «صون السلام والأمن الدوليين»، ويرأس الاجتماع وزير الخارجية الجزائري، ويُقدم الإحاطة مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، بانكول أديوي؛ وسعيد جينيت، المستشار الخاص في المركز الإفريقي للتسوية البناءة للمنازعات، ويتفاوض أعضاء المجلس بشأن مشروع بيان رئاسي اقترحته الجزائر فيما يتعلق بهذه الجلسة.

كما يشهد مجلس الأمن يوم /الخميس/ المقبل، عقد إحاطة عن حالة الأطفال في غزة؛ بناء على طلب روسيا، وعقد إحاطة سنوية عن التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجزائري والأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ محمد خالد خياري.