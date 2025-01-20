ترامب يعلن عن مرسوم لتجميد حظر تطبيق «تيك توك»

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، يوم الأحد، أنه سيصدر مرسومًا في اليوم التالي لتجميد العمل بقانون حظر تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة، موضحًا أن المرسوم سيتيح الوقت اللازم للتوصل إلى اتفاق بشأن استحواذ مساهمين أمريكيين على 50% من الفرع الأمريكي للتطبيق المملوك لشركة بايت دانس الصينية.

وفي منشور له على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل"، قال ترامب إنه يفضل أن تكون الولايات المتحدة شريكًا بنسبة 50% في الملكية المشتركة للتطبيق، مؤكّدًا أن الأمر التنفيذي الذي سيصدره سيمنح الوقت الكافي لإتمام الصفقة التي سيتيحها قانون حظر «تيك توك»، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد بعد أن أقرّه الكونجرس في عام 2024.

وكان التطبيق قد أصبح غير متاح في الولايات المتحدة اعتبارًا من يوم السبت، مما أثر على حوالي 170 مليون مستخدم في البلاد. وفي محاولة للوصول إلى التطبيق، كان المستخدمون يتلقون رسالة تفيد بأن «قانونًا يحظر تيك توك في الولايات المتحدة قد دخل حيز التنفيذ»، مما يمنعهم من استخدامه بشكل مؤقت.

ويتضمن القانون الذي أقرّه الكونجرس في عام 2024 إمكانية تأجيل تنفيذ الحظر لمدة تصل إلى 90 يومًا، لإتاحة الفرصة للعثور على مشتر للفرع الأميركي من التطبيق المملوك لشركة بايت دانس الصينية.