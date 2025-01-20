تجديد حبس متهم بمحاولة تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، اليوم الاثنين، حبس أحد الأشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة عدد من الأقراص المخدرة ومحاولة تهريبها عبر مطار القاهرة الدولي.

وكانت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي قد تمكنت من ضبط المتهم أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة إلى الخارج، وبتفتيش حقائبه، عُثر على كمية من الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أمتعته.

وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم كان يعتزم تهريب المواد المخدرة إلى إحدى الدول، مستغلًا الحقيبة كوسيلة إخفاء.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.