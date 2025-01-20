الصليب الأحمر: مستعدون لتوسيع الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الاثنين، إنها مستعدة لتوسيع استجابتها الإنسانية في قطاع غزة، وذلك بعد أن ساعدت في تسهيل الإفراج عن ثلاث رهائن إسرائيليين و90 معتقلاً فلسطينياً في اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار.

وعبرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريك عن الارتياح لأن «المفرج عنهم يمكن أن يلتئم شملهم بأحبائهم. فضمان عودتهم الآمنة وتوفير الرعاية اللازمة في هذه اللحظة الحرجة يشكل مسؤولية كبيرة».

وأضافت: «هذه العملية هي مثال قوي على كيف يمكن لدورنا كجهة محايدة بين الأطراف المتحاربة أن ينقذ الأرواح ويغيرها، شريطة أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق».

وأبدت سبولياريك استعداد «الصليب الأحمر» لتوسيع استجابتها الإنسانية بشكل كبير في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء ومنهم «الهلال الأحمر».