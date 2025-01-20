غزة بين الفرح والصدمة.. الفلسطينيون ينقلون خيامهم للعيش فوق ركام منازلهم

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن مئات من العائلات الفلسطينية التي تسكن مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة أو المناطق الشرقية لمدينة خان يونس توجهت إلى أماكنها التي هُجرت منها جراء العدوان الإسرائيلي، وذلك بحلول اليوم الثاني من فترة وقف إطلاق النار على القطاع.

وأضاف «جبر»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه برغم مشاعر الفرح والسرور إلا أن حالة من الصدمة تنتاب الفلسطينيين الذين وصلوا إلى منازلهم ومناطقهم بسبب الدمار الهائل الذي ارتكبته دولة الاحتلال الإسرائيلي في المدن والأحياء الفلسطينية، ولكن مازال هناك إصرار على العودة إلى الأماكن التي هجروا منها قسرا بفعل العدوان.

وتابع، أن مئات الفلسطينيين الذين تمكنوا من الوصول إلى ركام منازلهم أكدوا إصرارهم على البقاء فوقها رغم الدمار الذي أصابها، إذ يروا أنهم يعيشون في خيمة داخل أماكن النزوح، لذا يفضلون نقل خيامهم إلى أماكن منازلهم.