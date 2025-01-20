الشرطة الألمانية تعتقل 12 شخصا بتهمة تأييد فلسطين

اعتقلت الشرطة الألمانية عدة أشخاص، في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في برلين، والتي أقيمت بعد ساعات من سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة، أمس الأحد.

وقالت الشرطة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، في منشور على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، إن المشاركين هتفوا بشعارات مُعادية للسامية محظورة، وأطلقوا ألعاباً نارية، مضيفة أنه جرى اعتقال 12 شخصاً، ووفق البيانات، تعرَّض ممثلو وسائل إعلام للإهانة والعرقلة خلال تغطيتهم المظاهرة.

وتجمَّع عدة مئات من الأشخاص للاحتفال بتوقف الحرب في غزة، بعد اتفاق الهدنة. وقالت الشرطة إن المنظمين أنهوا المظاهرة قبل أوان انتهائها، بعد التشاور مع الشرطة، قبل الساعة الثامنة مساءً بقليل (19:00 بتوقيت غرينتش).

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أقيم عدد من المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء برلين.