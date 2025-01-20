الصليب الأحمر: مستعدون لمواصلة تنفيذ اتفاق صفقة تبادل المحتجزين والأسرى

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الصليب الأحمر" أنه فرقه مستعدة لمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حتى إطلاق سراح مزيد من الأسرى والمحتجزين ولم شمل العائلات.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، صباح أمس الأحد، الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.

يذكر أنه تم الإعلان يوم /الأربعاء/ (15 يناير) عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا 19 يناير.