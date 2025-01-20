وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيريه الأردني والقطري جهود المساعدات الإنسانية في غزة

بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال اتصالين هاتفيين، أجراهما مع نظيريه الأردني والقطري، جهود المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع حيز التنفيذ.

ففي اتصال أجراه مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أشاد وزير الخارجية الأمريكي، بالشراكة بين بلاده والأردن في جهود السلام، والمساعدات الإنسانية في غزة.

وبحث بلينكن، وفق بيان للخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، مع الصفدي، اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، إضافة إلى الخطوات المقبلة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكر البيان أن بلينكن أعرب عن شكره للأردن على دوره في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة عبر الممر الأردني إلى الفلسطينيين في غزة، مشيدًا بجهود الأردن في دعم الاستقرار الإقليمي وتحقيق السلام.

من جانبه، أكد الصفدي حرص الأردن على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة، خاصة في جهود التوصل للسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وفي اتصال ثان، أجراه مع رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أشاد بلينكن بدور قطر في جهود الوساطة الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة وضمان عودة الرهائن، وتكثيف المساعدات الإنسانية للمنطقة.

وأكد بلينكن، بحسب بيان للخارجية الأمريكية، أهمية تعزيز التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع في غزة.