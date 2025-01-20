مسئول الحدود بإدارة ترامب: لا قرار بمداهمة المهاجرين في شيكاغو

قال توم هومان، الذي أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ضمه إلى إدارته للسيطرة على الحدود، إن الإدارة المقبلة تعيد النظر في شن حملات أمنية ضد المهاجرين في شيكاغو، الأسبوع المقبل، وذلك بعد تسريب تفاصيل أولية بشأن العملية في تقارير إخبارية.

وأضاف هومان، الذي كان يشغل منصب المدير السابق بالإنابة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، والملقب بـ"قيصر الحدود" في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست"، إن الإدارة الجديدة "لم تتخذ قراراً بعد".

وتابع: "ندرس هذا التسريب وسنتخذ قراراً بناءً عليه"، مشدداً على أن "هذا الأمر مؤسف، لأن أي تسريب لعمليات إنفاذ القانون يعرض حياة الضباط لمخاطر أكبر".

وكانت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك تخطط لتنفيذ "عملية واسعة النطاق" في منطقة شيكاغو، الأسبوع المقبل، تبدأ بعد يوم التنصيب، وتشمل استقدام عدد إضافي من الضباط لتعزيز عمليات الاعتقال، حسبما نقلت "واشنطن بوست" عن مسؤولين فيدراليين حاليين اثنين ومسؤول سابق تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

